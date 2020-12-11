Себастиан Самуэльссон: я заставил замолчать тех, кто сомневался во мне

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал успешное начало сезона для себя. В общем зачёте Кубка мира он занимает второе место.
«Не думаю, что произошло что-то особенное. Просто всё сложилось воедино. Я заставил замолчать тех, кто сомневался во мне. В прошлом году меня сильно критиковали. Я очень переживал по этому поводу.
Нынешние результаты заслужены, учитывая, как много работы было проделано. Приятно, что сейчас всё складывается хорошо. Я не удивлён, что прошлый сезон получился плохим. Просто постоянно напоминаю себе, что мне, вообще-то, только 23 и впереди немало лет карьеры. Если хорошо выполнять свою работу, результаты придут.
Этап в Хохфильцене будет интересным. Надеюсь, я буду хорошо работать на огневых рубежах, а организм отреагирует так же, как на этапах в Финляндии. Я очень радуюсь, когда попадаю в топ-10", — цитирует Самуэльссона Expressen.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию женского и мужского спринтов в Хохфильцене
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