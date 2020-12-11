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Шашилов объяснил, почему россиянки получили поздние стартовые номера на спринт

Шашилов объяснил, почему россиянки получили поздние стартовые номера на спринт
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, почему представительницы России будут поздно стартовать в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Определены стартовые номера на женский спринт в Хохфильцене

«Вчера общались с сервисом, была небольшая дискуссия, и решили, что к концу гонки лыжня будет глянцеваться, улучшится скольжение. Норвежцы тоже в последнюю группу заявились. Гонка покажет.

Воронина стартует рано? Преимущества в этом не будет. Лыжня будет глянцеваться к концу. Ждали ещё мороз сегодня, но всё отменилось. Но что получили, то получили. Её кондиции? Согласен, что пока у неё не получается. Только при нуле на рубежах она готова бороться и приносить очки команде. Эти очки и места нам нужны», — рассказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

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