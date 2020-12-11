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Шашилов: побежим эстафету без Мироновой и Ворониной

Шашилов: побежим эстафету без Мироновой и Ворониной
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал выступление команды в спринте в Хохфильцене. Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая лишь 18-е место.

«Разговаривали с девчонками на ходу. В основном все справились, но скорости большие. Лара (Куклина. — Прим. «Чемпионата») долго не стартовала, чуть-чуть не получился разбег. У Светы Мироновой на «лёжке» возникли проблемы, у Волкова узнаю, куда что улетело. Что с ней происходит? Видимо, последствия болезни: какой-то фурор был налегке, пробежала. Надо откататься, и идём дальше. Думаю, всё с ней будет хорошо. Тем более она понимает, что надо работать. Я понимаю, что нужно делать. Паники нет, никакого расстройства нет. Девчонки в порядке, завтра готовы биться.

Кто побежит? Есть нюансы, о которых надо подумать. Как выработалась молодая Казакевич, но понимаем, что надо её накатывать. Не всегда спортивный принцип определяет эстафетчиков, но, скорее всего, так и будет: побежим эстафету без Мироновой и Ворониной», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

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