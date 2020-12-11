«Команда не готова». Драчёв — о повторении антирекорда сборной России по биатлону

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал то, что национальная команда уже 28 гонок подряд не может завоевать медали. В спринте в Хохфильцене, состоявшемся сегодня, 11 декабря, быстрейшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-место.

«Много причин таких результатов. Из каждой мелочи вытекает результат. Команда не готова, требуется большая доработка. Женщины не готовы, посмотрим выступление ребят.

Повторение антирекорда? Уже идёт тенденция. Надо не у камер стоять, обсуждать и интервью давать, а работать», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 11 декабря, состоится мужской спринт, начало — в 16:20 мск.

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