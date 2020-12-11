Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Команда не готова». Драчёв — о повторении антирекорда сборной России по биатлону

«Команда не готова». Драчёв — о повторении антирекорда сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал то, что национальная команда уже 28 гонок подряд не может завоевать медали. В спринте в Хохфильцене, состоявшемся сегодня, 11 декабря, быстрейшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-место.

«Много причин таких результатов. Из каждой мелочи вытекает результат. Команда не готова, требуется большая доработка. Женщины не готовы, посмотрим выступление ребят.

Повторение антирекорда? Уже идёт тенденция. Надо не у камер стоять, обсуждать и интервью давать, а работать», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 11 декабря, состоится мужской спринт, начало — в 16:20 мск.

Новости Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.

Сборная России по биатлону повторила антирекорд по количеству гонок подряд без медалей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020