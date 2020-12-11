Павлова и Кайшева после спринта опять не дали интервью в эфире «Матч ТВ»
Российские биатлонистки Евгения Павлова и Ульяна Кайшева снова не дали интервью в эфире телеканала «Матч ТВ», на этот раз — после спринтерской гонки в Хохфильцене. Кайшева, показавшая 18-й результат, стала быстрейшей среди россиянок, Павлова заняла 51-е место.
Напомним, Кайшева отказалась от общения с «Матч ТВ» после критики со стороны комментатора Дмитрия Губерниева, которому не понравились её слова о том, что она «не ставит никаких целей на сезон». Что касается Павловой, то у неё после спринта в Контиолахти возник конфликт с журналистом Дмитрием Заниным.
Женский спринт в Контиолахти стал 28-й подряд безмедальной гонкой для сборной России по биатлону. Это повторение антирекорда сезона-2019/2020.
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