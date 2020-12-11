Куклина: пока у меня работает 70% тела, но я не унываю и знаю, что всё будет хорошо

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира Хохфильцене (Австрия). Допустив на двух огневых рубежах один промах, она финишировала с 31-м временем.



«Еле шла после финиша? Да, видимо, всё равно сказывается то, что организм работает не полностью. Одно дело, когда ты полностью «простартовался», а я здесь, можно сказать, ничего не имею. Можно сказать, работает 70% тела. Большая нагрузка идёт на ноги, отсюда сильное закисление, нужно поговорить об этом с тренерами. Ну и нехватка стартов, соревновательной работы. Я не унываю, знаю, что всё будет хорошо.



Проблемы с плечом? Мы фиксируем его тейпом максимально. Но представьте, это травма, после которой некоторые полностью восстанавливаются годами. Ничего лучше пока мы с рукой сделать не можем, есть на данный момент вот такое состояние. Оно рабочее, можно так сказать. Могу работать дальше», — цитирует Куклину «Матч ТВ».



Победу в гонке одержала представительница Беларуси Динара Алимбекова. Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 18-й.