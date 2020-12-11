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Дале выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Логинов — 20-й

Дале выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Логинов — 20-й
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале впервые в карьере в карьере выиграл личную гонку Кубка мира. Дале стал победителем спринта на 10 км на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Второй результат показал француз Кентен Фийон Майе. Оба не допустили ни одного промаха.

Бронзовым призёром стал ещё один француз Фабьен Клод. Лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бё впервые в сезоне остался без медалей, став четвёртым.

Лучший из россиян Александр Логинов, допустив один промах, только 20-й.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Спринт. 10 км

1. Йоханнес Дале (Норвегия) – 23.32,5 (0 промахов)
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 17,1 (0).
3. Фабьен Клод (Франция) – +29,0 (1).
4. Йоханнес Бё (Норвегия) — +41,2 (1)…
20. Александр Логинов (Россия) – +1.25,2 (1).
21. Эдуард Латыпов ( Россия) – +1.25,8 (1)…
29. Евгений Гараничев (Россия) – +1.33,8 (0)…
32. Матвей Елисеев (Россия) – +1.45,2 (2)…
57. Антон Бабиков (Россия) – +2.23,5 (2)…
71. Карим Халили (Россия) — +2.40,4 (3).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 3, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 10 км Спринт
11 декабря 2020, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Йоханнес Дале
Норвегия
23:32.5
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+17.1
3
Фабьен Клод
Франция
+29.0
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