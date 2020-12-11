Дале выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Логинов — 20-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале впервые в карьере в карьере выиграл личную гонку Кубка мира. Дале стал победителем спринта на 10 км на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Второй результат показал француз Кентен Фийон Майе. Оба не допустили ни одного промаха.

Бронзовым призёром стал ещё один француз Фабьен Клод. Лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бё впервые в сезоне остался без медалей, став четвёртым.

Лучший из россиян Александр Логинов, допустив один промах, только 20-й.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Йоханнес Дале (Норвегия) – 23.32,5 (0 промахов)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 17,1 (0).

3. Фабьен Клод (Франция) – +29,0 (1).

4. Йоханнес Бё (Норвегия) — +41,2 (1)…

20. Александр Логинов (Россия) – +1.25,2 (1).

21. Эдуард Латыпов ( Россия) – +1.25,8 (1)…

29. Евгений Гараничев (Россия) – +1.33,8 (0)…

32. Матвей Елисеев (Россия) – +1.45,2 (2)…

57. Антон Бабиков (Россия) – +2.23,5 (2)…

71. Карим Халили (Россия) — +2.40,4 (3).