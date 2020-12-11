Александр Логинов: даже не могу понять, почему такой проигрыш

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Логинов стал лучшим из россиян, с одним промахом заняв 20-е место. Лидеру Логинов проиграл почти полторы минуты.

«Сейчас надо разобраться, поговорить с тренером. Пока даже не могу понять, почему такой проигрыш. Сегодня состояние было хорошее. Я хорошо знаю эту трассу, знаю, когда здесь бывает тяжело. Сегодня не было такого, чтобы я подвисал на подъёмах. Поэтому немного странно. Плохо катили лыжи? Пока не могу ответить на этот вопрос.

Был достаточно приличный ветер на пристрелке. Он был порывистый, так что не было понятно, какую поправку делать. Когда я пришёл на первый огневой рубеж, ветер почти перестал дуть. В итоге выкрутил, но, может быть, чуть-чуть недокрутил", — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».