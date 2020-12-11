Эдуард Латыпов: включить всю свою мощь пока не получается

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Латыпов, допустив один промах, стал 21-м – вторым из россиян после Александра Логинова.
«Чуть-чуть сегодня себя порадовал. Но бежится тяжело. Финишный круг не смог удержать. Силы есть, пытаешься выложиться полностью, но не всё получается. В конце стало тяжело, шёл уже на волевых. Знал, что силы есть, но включить всю свою мощь пока не получается. Надеюсь, в следующей гонке будет полегче. Всё-таки идёт акклиматизация», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Гонка стала для сборной России 29-й подряд без медалей – это антирекорд. Последнюю награду для России добыл Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля.
- 11 декабря 2020
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