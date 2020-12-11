Богалий — о Мироновой: надо попадать и будоражить мировую общественность своей фамилией

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала результат Светланы Мироновой в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянка допустили четыре промаха и показала 73-й результат с отставанием почти в 2,5 минуты от лидера.

«Если ты стреляешь трижды мимо лёжа, большая вероятность, что ты не попадёшь в пасьют. В прошлом году декабрь у неё прошёл достаточно неплохо, даже отлично, потому что были результаты в первой тройке. Света, можно сказать, открыла болельщикам новое понимание женского биатлона — мы боремся за подиум. В декабре всё было прям здорово, поэтому все ожидали, что в январе она только добавит. Но, видимо, в какие-то моменты желание перехлёстывает. Я сама не раз была в такой ситуации, когда очень хочется, а получается всё наоборот. Тут уже прошёл целый год, и надо начинать попадать и возвращаться в то состояние, когда ты будоражишь мировую общественность своей фамилией.

Нужно прежде всего наладить стрельбу. Всё собирается по крупицам. Основной фундамент — базовая стрелковая подготовка спортсменки. Я ни разу с ней не стреляла, она пришла в команду после меня, поэтому не могу сказать, как она стреляет в спокойном состоянии, насколько хорошая у неё устойчивость и прочее. Нужно со специалистами детально разбирать стрельбу, что и в какой момент происходит. Для этого у Светы была летняя и осенняя подготовка. Важна также психологическая составляющая, которая может вообще разрушить всё остальное. Нужно досконально разобраться в этом. Мне сложно, находясь в России, что-то оценивать, но где-то есть дисбаланс — это точно», — приводит слова Богалий «Спорт день за днём».