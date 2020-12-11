Хованцев: Логинов подойдёт в оптимальной форме к чемпионату мира

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал мнение, что лидер команды Александр Логинов, который неудачно выступает на старте сезона, сможет в оптимальной форме подойти к чемпионату мира.

«У Логинова повреждения ещё с прошлого сезона: локоть, спина. В прошлом сезоне удалось не потерять слишком много в подготовке. Знаю, что Александр будет разгоняться, но сейчас у него не такое состояние, как в прошлом году.

Если говорить про команду, то к первым этапам в Контиолахти все подходили по-разному. Французы были не в своей тарелке в Финляндии, зато в Австрии какой всплеск. Здесь, сыграла, скорее всего, горная подготовка, они более адаптированы к высоте, они вернулись к своим кондициям по скорости.

Мне кажется, что Логинов подойдёт в оптимальной форме к чемпионату мира. До Контиолахти он выполнял подводящую работу сам, у него было контрольных стартов. Плюс высота, на ней не все готовы выступать сразу», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».