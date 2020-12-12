Алимбекова: в межсезонье взяла себя в руки и решила, что нужно выкарабкиваться со дна

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала успешный старт в сезоне-2020/2021. После сенсационной победы в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира она поднялась в общем зачёте на второе место.



«Точно ждала, что будет улучшение. В этом году я стала какой-то другой биатлонисткой, более грамотной. Не знаю, что случилось, прошлый сезон, наверное, очень хорошо на меня повлиял.



Взяла себя в руки и решила, что нужно выкарабкиваться со дна, где я оказалась. Конечно, такие результаты для меня — приятный сюрприз. Очень хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше, но насколько хватит сил. С чистой стрельбой можно бороться за высокие места», — цитирует Алимбекову «Лыжный спорт».

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