Алимбекова: в межсезонье взяла себя в руки и решила, что нужно выкарабкиваться со дна
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала успешный старт в сезоне-2020/2021. После сенсационной победы в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира она поднялась в общем зачёте на второе место.
«Точно ждала, что будет улучшение. В этом году я стала какой-то другой биатлонисткой, более грамотной. Не знаю, что случилось, прошлый сезон, наверное, очень хорошо на меня повлиял.
Взяла себя в руки и решила, что нужно выкарабкиваться со дна, где я оказалась. Конечно, такие результаты для меня — приятный сюрприз. Очень хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше, но насколько хватит сил. С чистой стрельбой можно бороться за высокие места», — цитирует Алимбекову «Лыжный спорт».
Алимбекова после победы в спринте дала совет российским биатлонисткам
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