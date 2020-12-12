Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Алимбекова: готовясь к сезону, поменяла всё, кроме имени и фамилии

Алимбекова: готовясь к сезону, поменяла всё, кроме имени и фамилии
Биатлон / Кубок мира 0

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, неожиданно занимающая в общем зачёте Кубка мира второе место, рассказала, как прошло межсезонье.

«Поменяла всё, кроме имени и фамилии. Поменялся тренерский штаб, поменялась методика, как видите, она мне подошла. Поменялся подход тренеров к спортсмену. Просто выходишь на тренировку и доверяешь тело, всю свою нагрузку тренерам и ждёшь от этого хорошего результата. Плюс я скинула 5 килограммов, можно сказать, сейчас бегу, как будто без винтовки, не чувствую её.

В команду пришел австрийский специалист, он подогнал мне оружие правильно – я его делала в Германии, у него есть опыт работы с немецкими винтовками. Наверное, всё вместе сложилось, плюс перестройка у меня в голове, что надо улучшаться. В первую очередь желание всё полностью поменять, я ничего не боялась и рискнула», — цитирует Алимбекову «Лыжный спорт».

Алимбекова: в межсезонье взяла себя в руки и решила, что нужно выкарабкиваться со дна
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020