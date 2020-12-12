Алимбекова: готовясь к сезону, поменяла всё, кроме имени и фамилии

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, неожиданно занимающая в общем зачёте Кубка мира второе место, рассказала, как прошло межсезонье.
«Поменяла всё, кроме имени и фамилии. Поменялся тренерский штаб, поменялась методика, как видите, она мне подошла. Поменялся подход тренеров к спортсмену. Просто выходишь на тренировку и доверяешь тело, всю свою нагрузку тренерам и ждёшь от этого хорошего результата. Плюс я скинула 5 килограммов, можно сказать, сейчас бегу, как будто без винтовки, не чувствую её.
В команду пришел австрийский специалист, он подогнал мне оружие правильно – я его делала в Германии, у него есть опыт работы с немецкими винтовками. Наверное, всё вместе сложилось, плюс перестройка у меня в голове, что надо улучшаться. В первую очередь желание всё полностью поменять, я ничего не боялась и рискнула», — цитирует Алимбекову «Лыжный спорт».
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