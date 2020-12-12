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Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 12 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдёт женская эстафета. Старт запланирован на 13:45 мск.

За сборную России выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

11 декабря в Хохфильцене состоялась женская спринтерская гонка. Лучшая из россиянок, Ульяна Кайшева, заняла 18-е место. Ирина Казакевич пришла к финишу 23-й, Лариса Куклина — 31-й, Евгения Павлова — 51-й, Светлана Миронова — 73-й, Тамара Воронина финишировала 93-й.

Этап в Хохфильцене завершится 13 декабря.

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