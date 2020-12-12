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Васнецова выиграла спринт на третьем этапе Кубка России

Васнецова выиграла спринт на третьем этапе Кубка России
Биатлон / Чемпионат России 0

Представительница Пермского края Валерия Васнецова одержала победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону.

Второй стала Наталья Гербулова, представляющая Красноярский край, третьей — Полина Шевнина из Московской области.

Кубок России. 3-й этап. Спринт. 7,5 км. Женщины. Чайковский.

1. Валерия Васнецова (Пермский край) – 23.13,0 (0)
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +10,1 (1)
3. Полина Шевнина (Московская область) — +12,1 (0)
4. Кристина Дюпина (ХМАО-Югра) — +39,3 (0)
5. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — +48,4 (1)
6. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — +1.00,0 (1)…
15. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — +1.31,9.

Виктория Сливко и Анастасия Поршнева в гонке не стартовали.

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