Васнецова выиграла спринт на третьем этапе Кубка России

Представительница Пермского края Валерия Васнецова одержала победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону.



Второй стала Наталья Гербулова, представляющая Красноярский край, третьей — Полина Шевнина из Московской области.



Кубок России. 3-й этап. Спринт. 7,5 км. Женщины. Чайковский.



1. Валерия Васнецова (Пермский край) – 23.13,0 (0)

2. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +10,1 (1)

3. Полина Шевнина (Московская область) — +12,1 (0)

4. Кристина Дюпина (ХМАО-Югра) — +39,3 (0)

5. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — +48,4 (1)

6. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — +1.00,0 (1)…

15. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — +1.31,9.



Виктория Сливко и Анастасия Поршнева в гонке не стартовали.