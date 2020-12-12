Васнецова выиграла спринт на третьем этапе Кубка России
Представительница Пермского края Валерия Васнецова одержала победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону.
Второй стала Наталья Гербулова, представляющая Красноярский край, третьей — Полина Шевнина из Московской области.
Кубок России. 3-й этап. Спринт. 7,5 км. Женщины. Чайковский.
1. Валерия Васнецова (Пермский край) – 23.13,0 (0)
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +10,1 (1)
3. Полина Шевнина (Московская область) — +12,1 (0)
4. Кристина Дюпина (ХМАО-Югра) — +39,3 (0)
5. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — +48,4 (1)
6. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — +1.00,0 (1)…
15. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — +1.31,9.
Виктория Сливко и Анастасия Поршнева в гонке не стартовали.
Рекомендуем вам
- 12 декабря 2020
-
12:58
-
12:31
-
11:50
-
10:59
-
10:29
- 11 декабря 2020
-
22:55
-
22:50
-
22:19
-
22:07
-
21:33
-
19:31
-
19:09
-
18:50
-
18:39
-
18:31
-
18:22
-
18:12
-
18:06
-
17:59
-
17:53
-
17:39
-
17:39
-
16:44
-
16:23
-
16:19
-
16:10
-
15:58
-
15:46
-
15:43
-
15:38
-
15:37
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам