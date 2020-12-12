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Малиновский выиграл спринт на третьем этапе Кубка России. Поварницын — 21-й

Малиновский выиграл спринт на третьем этапе Кубка России. Поварницын — 21-й
Биатлон / Чемпионат России 0

Представитель Омской области Игорь Малиновский одержал победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Увате.

Вторым стал Алексей Петров, выступающий за Башкортостан, третьим — Дмитрий Шамаев из Республики Удмуртия.

Кубок России. 3-й этап. Спринт. 10 км. Мужчины. Уват

1. Игорь Малиновский (Омская область/Камчатский край) – 25:36.9 (0)
2. Алексей Петров (Башкортостан) +0.9 (0)
3. Дмитрий Шамаев (Удмуртия) +2.2 (0)
4. Иван Томилов (ХМАО-Югра) — +12,1 (0)
5. Кирилл Бажин (Свердловская область) – +18,9 (0)…
21. Александр Поварницын (Удмуртия) — +1.15,9 (3).

Сегодня, 12 декабря, также состоялась женская спринтерская гонка третьего этапа Кубка России. Её победительницей стала представительница Пермского края Валерия Васнецова.

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