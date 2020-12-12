Малиновский выиграл спринт на третьем этапе Кубка России. Поварницын — 21-й

Представитель Омской области Игорь Малиновский одержал победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Увате.



Вторым стал Алексей Петров, выступающий за Башкортостан, третьим — Дмитрий Шамаев из Республики Удмуртия.



Кубок России. 3-й этап. Спринт. 10 км. Мужчины. Уват



1. Игорь Малиновский (Омская область/Камчатский край) – 25:36.9 (0)

2. Алексей Петров (Башкортостан) +0.9 (0)

3. Дмитрий Шамаев (Удмуртия) +2.2 (0)

4. Иван Томилов (ХМАО-Югра) — +12,1 (0)

5. Кирилл Бажин (Свердловская область) – +18,9 (0)…

21. Александр Поварницын (Удмуртия) — +1.15,9 (3).



Сегодня, 12 декабря, также состоялась женская спринтерская гонка третьего этапа Кубка России. Её победительницей стала представительница Пермского края Валерия Васнецова.