Ростовцев: тренеры и некоторые спортсмены Красноярского края зажрались

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев поделился мнением, почему местные биатлонисты не вызываются в сборную России.
«Почему красноярцев нет в сборной? Честно? Зажрались. И тренеры, и некоторые спортсмены. А самое главное — руководители образовательных учреждений, которые готовят сборную края. У них всё хорошо, нормальная зарплата, приличное обеспечение. И нет мотивации, потому что за результат никто не спрашивал. Но я обязательно буду это делать.
Доходит до того, что академия биатлона работает с меньшей эффективностью, чем профильная школа олимпийского резерва. Катастрофа. Привыкли к очень хорошему финансированию и потеряли драйв. К политике подбора тренеров тоже большие вопросы. Для меня как руководителя такое неприемлемо.
Другой важный момент: в своё время руководство краевого биатлона пошло по сомнительному пути игровых видов спорта. Вместо воспитания своих стали покупать спортсменов и тренеров со стороны. Люди приезжали под приличные условия, сборы, обеспечение. Не думаю, что это правильно», — цитирует Ростовцева «Матч ТВ».
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