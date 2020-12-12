Ростовцев: тренеры и некоторые спортсмены Красноярского края зажрались

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев поделился мнением, почему местные биатлонисты не вызываются в сборную России.



«Почему красноярцев нет в сборной? Честно? Зажрались. И тренеры, и некоторые спортсмены. А самое главное — руководители образовательных учреждений, которые готовят сборную края. У них всё хорошо, нормальная зарплата, приличное обеспечение. И нет мотивации, потому что за результат никто не спрашивал. Но я обязательно буду это делать.



Доходит до того, что академия биатлона работает с меньшей эффективностью, чем профильная школа олимпийского резерва. Катастрофа. Привыкли к очень хорошему финансированию и потеряли драйв. К политике подбора тренеров тоже большие вопросы. Для меня как руководителя такое неприемлемо.



Другой важный момент: в своё время руководство краевого биатлона пошло по сомнительному пути игровых видов спорта. Вместо воспитания своих стали покупать спортсменов и тренеров со стороны. Люди приезжали под приличные условия, сборы, обеспечение. Не думаю, что это правильно», — цитирует Ростовцева «Матч ТВ».