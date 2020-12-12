Казакевич — о штрафном круге: заволновалась, был мандраж в ногах

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление на втором этапе эстафетной гонки в Хохфильцене. Россиянки заняли восьмое место.



«Во вчерашней гонке особенно давало по ногам. Скорее всего, сейчас акклиматизационные дни. Были небольшие проблемы с желудком. В целом в гонке не обращаешь на это внимания. Это не играет существенной роли. Питание здесь хорошее, просто пришлось его скорректировать.



Что произошло на „стойке“? Точно не могу сказать, было это волнение или азарт. Я шла в группе лидеров и заволновалась. Начала работать с дополнительных патронов, понимала, что нужно выбивать, но был мандраж в ногах. Думаю, это и не позволило чисто сработать на стрельбе. Собраться на третий круг было несложно, была злость на себя. Надо было отдавать все силы, боролась как могла, но не получилось», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».