Волков: показалось, что Казакевич немного засомневалась в себе

Тренер по стрельбе женской сборной России Алексей Волков прокомментировал результаты женской эстафетной гонки на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Российская команда стала восьмой, использовав 8 дополнительных патронов и уйдя на 1 штрафной круг.



«Что касается стрельбы, то, в принципе, не было смещения по пристрелке. У Куклиной и Кайшевой было смещение влево, но я им говорил, что такое будет, потому что пристреливались по 4-й установке, а стреляли по 10-й, 11-й.



Что с Казакевич? Пока не видел её, надо спросить. Но видел, что на её этапе лидеры взвинтили темп. Они себя загнали и показали это на рубеже, потому что пришли и начали мазать. Мне показалось, что Казакевич немного засомневалась в себе, хотя всегда ей говорил, что не вижу для этого причин.



Только Кайшева без промахов, да. Какое было прогнозируемое количество допов, которые могли девочки взять? По моим расчётам, максимум два. Накладывают ли условия проблемы? Да, конечно. В горах из-за гипоксии намного тяжелее восстанавливаешься на рубеже. Этого многие не учитывают», — сказал Волков в интервью «Матч ТВ».