Дмитрий Губерниев пожевал варежку в прямом эфире

Комментатор Дмитрий Губерниев после женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира по биатлону был вынужден жевать варежку в прямом эфире. Накануне он пообещал съесть свою перчатку, если не прервётся антирекордная серия сборной России, 29 гонок подряд не попадавшей на подиум.



«Съесть сложно, но пожевать сумею. Делаем всё, чтобы российский биатлон был счастлив, чтобы мы все были живы-здоровы. Очень непростое испытание, но что-то мне подсказывает, что на нашей биатлонной улице ещё будут праздники. Перчатка сделала в России, на вкус вполне хорошая. Безо всяких майонезов, кетчупов и прочего. Всё — натурпродукт! Вперёд, Россия! Мы ещё всех победим», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

В сегодняшней эстафете женская сборная России заняла только восьмое место. Таким образом, россияне уже 30 гонок не могут завоевать медали.



Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Эстафета, 4х6 км



1. Норвегия (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов)

2. Франция — +24,5 (0+16)

3. Швеция — +32,5 (1+9)

4. Германия — +32,7 (1+9)…

8. Россия — + 1.51,0 (1+8)



Сегодня пройдёт и мужская гонка преследования. Начало — в 16:45 мск.