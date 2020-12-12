Кайшева: когда получаешь эстафету 10-й, то нужно рискнуть

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала выступление на четвёртом этапе эстафетной гонки в Хохфильцене (Австрия). Команда России финишировала восьмой.



«Когда получаешь эстафету 10-й, то нужно рискнуть. Если не рискнуть, то можно остаться на том же месте. В первую очередь необходимо рисковать на огневых рубежах. Здесь тяжело стрелять всем. Выходит непредсказуемо. Здесь небольшие горы, 1000 метров, есть сложности.



Почему бегаю последние этапы? Это тренерское решение, думаю, что они будут рассматривать разные варианты. Однако у меня неплохо получилось в эти два раза, поэтому меня могут оставить. Конечно, психологически проще бежать второй и третий этапы.



Форма сейчас средняя, потому что не проводили серьезную подводящую работу. В межсезонье работала с личным тренером и с региональной командой. В общем была в домашних условиях. Это была смена обстановки, смена плана. Пошло на пользу. Я начала так работать с прошлого сезона, когда не удалось отобраться», — цитирует Кайшеву «Матч ТВ».

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на третьем этапе КМ, Россия — восьмая