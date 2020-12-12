Ростовцев — о неудачах сборной России: рубль идёт впереди идеи

Бывший тренер женской сборной России Павел Ростовцев прокомментировал неудачные выступления российских биатлонистов в последние годы.



«На чемпионате мира в Рупольдинге восемь лет назад Зайцева, Вилухина и Слепцова заехали у нас в десятку. Но без медалей. И это было расценено как катастрофа.



Конечно, происходит сползание. В том числе потому, что в сборной не стало таких, как Ишмуратова, Зайцева, Пылёва. Одарённых, во-первых, и обученных в подростковом возрасте, во-вторых. Главный наш резерв в том, как работают тренеры в детско-юношеском спорте. Нынешние результаты обусловлены не работой Шашилова или Каминского в последний год, они являются следствием многолетней подготовки. За качество материала, пусть и плохое это слово, отвечают школы и академии.



Заметьте, в последние десять лет у нас снизились не только взрослые, но и юниорские результаты. Раньше безусловно лидировали в этом возрасте, раздавались голоса, призывающие не выжимать из неокрепших организмов все соки в угоду сиюминутным успехам. Сейчас такого нет.



Сегодняшние, вижу по многим молодым, сначала хотят что-то поиметь от жизни, иногда в ущерб подготовке. Сместились акценты, и не только в спорте – в обществе. Рубль идёт впереди идеи», — цитирует Ростовцева «Матч ТВ».



Вчера, 11 декабря, сборная России по биатлону установила антирекорд по количеству гонок в Кубке мира без медалей. Мужской Кубка мира в Хохфильцене стал уже 29-й гонкой подряд, в которой российские биатлонисты не поднялись на пьедестал почёта. Сегодня сборная обновила рекорд, не попав на пьедестал по итогам женской эстафеты.

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