Губерниев: история с перчаткой? Делаю это, чтобы немного снять удар с команды

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как родилась идея своеобразного спора с телевизионными зрителями. Вчера, 11 декабря, он пообещал съесть собственную перчатку, если женской сборная России не попадёт на пьедестал по итогам эстафеты в Хохфильцене. Российские девушки финишировали восьмыми — Дмитрий свою часть спора выполнил.



«Это решение созрело вчера на рекламе. Думали, надо что-то сделать. У нас в бригаде два брата Филипповых – Кирилл и Илья, оба мои руководители. Илья предложил — слушай, может, перчатку съешь? И я — точно, давай.



Мы вчера пытались купить съедобную перчатку, было бы эффектно купить её в секс-шопе – там есть разные, в том числе и съедобные. Но в Австрии всё закрыто.



Глотать было бессмысленно, но пожевал всласть. Пожевал ту поверхность, которая не касалась различных предметов. Мне кажется, все счастливы.



Смотрю, количество комментариев под варежкой превосходит новости с Кайшевой, Шашиловым. Делаю это, чтобы немного снять удар с команды. Привык брать удар на себя, я большой и сильный. Хотя Павлова мне не рекомендовала — ты что, COVID. И ушла разминаться», — цитирует Губерниева Sports.ru.