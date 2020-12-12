Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии, Гараничев — 14-й

Француз Кентен Фийон Майе стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Вторым финишировал его соотечественник Эмильен Жаклен, третьим — победитель спринта норвежец Йоханнес Дале. Лидер Кубка мира Йоханнес Бё вновь стал четвёртым.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев. Допустив один промах, он поднялся с 29-й стартовой позиции на 14-е место. Отметим и прогресс Антона Бабикова — благодаря чистой стрельбе он с 57-го стартового места вышел на 31-е.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 32.38,7 (0 промахов)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – отставание 25,5 (0).

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +49,5 (2).

4. Йоханнес Бё (Норвегия) – +58,0 (3)…

14. Евгений Гараничев (Россия) – +2.06,0 (1)…

19. Матвей Елисеев (Россия) – +2.19,7 (2)...

21. Александр Логинов (Россия) – +2.20,8 (3)…

24. Эдуард Латыпов (Россия) – +2.23,3 (2)…

31. Антон Бабиков (Россия) — +2.41,6 (0).