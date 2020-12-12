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Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии, Гараничев — 14-й

Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии, Гараничев — 14-й
Биатлон / Кубок мира 0

Француз Кентен Фийон Майе стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Вторым финишировал его соотечественник Эмильен Жаклен, третьим — победитель спринта норвежец Йоханнес Дале. Лидер Кубка мира Йоханнес Бё вновь стал четвёртым.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев. Допустив один промах, он поднялся с 29-й стартовой позиции на 14-е место. Отметим и прогресс Антона Бабикова — благодаря чистой стрельбе он с 57-го стартового места вышел на 31-е.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 32.38,7 (0 промахов)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – отставание 25,5 (0).
3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +49,5 (2).
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – +58,0 (3)…
14. Евгений Гараничев (Россия) – +2.06,0 (1)…
19. Матвей Елисеев (Россия) – +2.19,7 (2)...
21. Александр Логинов (Россия) – +2.20,8 (3)…
24. Эдуард Латыпов (Россия) – +2.23,3 (2)…
31. Антон Бабиков (Россия) — +2.41,6 (0).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 3, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
12 декабря 2020, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
32:38.7
2
Эмильен Жаклен
Франция
+25.5
3
Йоханнес Дале
Норвегия
+49.5
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