Польховский оценил выступление Гараничева и Бабикова в гонке преследования на этапе КМ

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление российских биатлонистов Евгения Гараничева и Антона Бабикова в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия).



«Евгений Гараничев? Он достоин бежать в эстафете. Вчера он пришёл без штрафа. А сегодня сделал только один промах.



Антон Бабиков? Его сидение в течение недели в Контиолахти даёт о себе знать. Но Антон потихонечку набирает. Для этого ему нужно просто время», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».



В гонке преследования Гараничев стал 14-м, Бабиков финишировал 31-м.



Напомним, мужская эстафета на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене состоится завтра, 13 декабря.

Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии, Гараничев — 14-й