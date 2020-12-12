Польховский оценил выступление Гараничева и Бабикова в гонке преследования на этапе КМ
Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление российских биатлонистов Евгения Гараничева и Антона Бабикова в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия).
«Евгений Гараничев? Он достоин бежать в эстафете. Вчера он пришёл без штрафа. А сегодня сделал только один промах.
Антон Бабиков? Его сидение в течение недели в Контиолахти даёт о себе знать. Но Антон потихонечку набирает. Для этого ему нужно просто время», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
В гонке преследования Гараничев стал 14-м, Бабиков финишировал 31-м.
Напомним, мужская эстафета на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене состоится завтра, 13 декабря.
Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии, Гараничев — 14-й
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