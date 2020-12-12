Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Польховский оценил выступление Гараничева и Бабикова в гонке преследования на этапе КМ

Польховский оценил выступление Гараничева и Бабикова в гонке преследования на этапе КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление российских биатлонистов Евгения Гараничева и Антона Бабикова в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия).

«Евгений Гараничев? Он достоин бежать в эстафете. Вчера он пришёл без штрафа. А сегодня сделал только один промах.

Антон Бабиков? Его сидение в течение недели в Контиолахти даёт о себе знать. Но Антон потихонечку набирает. Для этого ему нужно просто время», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

В гонке преследования Гараничев стал 14-м, Бабиков финишировал 31-м.

Напомним, мужская эстафета на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене состоится завтра, 13 декабря.

Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии, Гараничев — 14-й
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020