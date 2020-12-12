Антон Бабиков рассказал, что помешало ему выступить успешнее в пасьюте на этапе КМ
Антон Бабиков прокомментировал выступление в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия).
«Сегодня чувствовал себя уверенно в стрельбе. Функционально ещё не всё идеально. Но получилось доработать с каждым выстрелом и не ошибиться.
Всё было перед глазами. Я всё видел. В спринте всё-таки нет этой картинки в голове. Хочется каждую секунду бороться в любом компоненте.
Сегодня была непростая погода. Шёл снег. Потом перестал. Я очень волновался за снег, у меня была такая структура, больше для глянца. Всю дистанцию удавалось бежать с нормальной скоростью и даже работать за Логиновым. Но в конце всё-таки пошёл снег и стало чересчур тяжело», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
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