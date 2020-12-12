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Польховский поделился мнением, чего не хватает Логинову для успешной стрельбы

Польховский поделился мнением, чего не хватает Логинову для успешной стрельбы
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал выступления Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия).

«Матвей Елисеев? На протяжении ряда времени мы ему делали замечания, разбирались. Но сейчас он показывает, что нашёл себя и уже распределяет силы по дистанции. Достойно боролся.

Из-за чего у Латыпова произошло западение скорости на последнем круге? Прежде всего он очень долго стрелял. Понятное дело, выжимал из себя всё что мог. Пока с ним не разговаривал.

Логинов? Саша пока не может найти себя в стрелковой части. Очень расстроен. Копается в себе. Пытается найти выход. В чём причина? Видимо, не хватает скоростной работы. В женской команде, например, Оля Пылёва определённое время готовилась самостоятельно и до нового года не могла выйти на такой режим. Так что это прогнозируемо и нормально», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

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