Латыпов рассказал, что помешало ему выступить успешнее в пасьюте на третьем этапе КМ

Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил своё выступление в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) и рассказал, что помешало ему выступить успешнее.
«Скорее всего, на последнем рубеже сказалось волнение. Хотел сработать хорошо, это мне и помешало, не смог отключиться. Так получилось. Не справился сам с собой. Надо идти дальше и всё будет хорошо.
Четыре круга чувствовал себя комфортно, а на пятом уже не хватило сил. Хотя группу впереди догнал, но дальше побороться было сложно. Сзади народ стал накатывать. По последнему кругу у меня есть вопросы к себе», – рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в гонке преследования Латыпов стал 27-м. Лучшее время из россиян показал Александр Логинов, пришедший к финишу 19-м.
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