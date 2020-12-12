Антон Бабиков не вошёл в эстафетный квартет России на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Российские биатлонисты Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов вошли в состав эстафетной команды на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Именно эти четыре биатлониста заняли первые четыре места из российских спортсменов в гонке преследования.

Мужская эстафета 4х7,5 км пройдёт в Австрии в воскресенье, 13 декабря. Старт будет дан в 16 мск.

Напомним, что российские биатлонисты не могут завоевать медали в гонках Кубка мира уже 31 старт подряд. Так, сегодня в гонке преследования лучшим из россиян стал Гараничев, который допустив один промах, поднялся с 29-й стартовой позиции на 14-е место. Елисеев был 19-м, Логинов – 21-м, Латыпов – 24-м. 31-е место занял Антон Бабиков – единственный из россиян, который не допустил промахов на четырёх огневых рубежах.