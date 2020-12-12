Павлова: не против работать с Заниным. Просто будем держать нейтралитет

Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что готова снова давать интервью после гонок Кубка мира корреспонденту «Матч ТВ» Дмитрию Занину.
«Начать работать с Заниным и отбросить всё назад? Я не против. Просто будем держать рабочие отношения и нейтралитет», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».
Напомним, конфликт Павловой и Занина произошёл после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти. В прямом эфире Евгения заявила, что ей некомфортно находиться в национальной команде.
Впоследствии спортсменка пояснила, что эти слова были сказаны на эмоциях, она довольна работой с тренерами, у неё нет к ним претензий. Однако Занину она написала много неприятных вещей и отказалась давать интервью после гонок. После эстафеты в Австрии Павлова прокомментировала свой этап в прямом эфире «Матч ТВ», но интервью у неё брал не Занин.
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