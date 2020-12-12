Касперович: Логинов никогда не считал себя лидером. Он просто делает свою работу

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказал мнение, что неудачное выступление подопечного в начале сезона не связано с тем, что его считают лидером сборной России и ждут высоких результатов.

«Лидерство на него не давит, тем более что он никогда не считал себя лидером. Он просто делает свою работу, величия перед другими спортсменами нет. Так что это лидерство на нём никак не отражается. Лидером он ощущает себя в семье. Я горжусь, что соприкасаюсь с таким спортсменом, порядочным и честным человеком», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Касперович сообщил также, что Логинов очень переживает за результаты товарища по команде — Антона Бабикова.

«Он с ним дружит и хочет, чтобы у него всё получилось. Антон — очень хороший, порядочный парень», — сказал Касперович.