Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Касперович: Логинов никогда не считал себя лидером. Он просто делает свою работу

Касперович: Логинов никогда не считал себя лидером. Он просто делает свою работу
Биатлон / Кубок мира 0

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказал мнение, что неудачное выступление подопечного в начале сезона не связано с тем, что его считают лидером сборной России и ждут высоких результатов.

«Лидерство на него не давит, тем более что он никогда не считал себя лидером. Он просто делает свою работу, величия перед другими спортсменами нет. Так что это лидерство на нём никак не отражается. Лидером он ощущает себя в семье. Я горжусь, что соприкасаюсь с таким спортсменом, порядочным и честным человеком», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Касперович сообщил также, что Логинов очень переживает за результаты товарища по команде — Антона Бабикова.

«Он с ним дружит и хочет, чтобы у него всё получилось. Антон — очень хороший, порядочный парень», — сказал Касперович.

Российские биатлонисты сделали шаг вперёд. А главные конкуренты уже умчали за горизонт
Мужская сборная России в гонке преследования выступила неплохо. Если не смотреть на места и отставание от лидеров.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020