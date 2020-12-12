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Евгений Редькин: выиграешь чемпионат мира, и все забудут, кто побеждал на этапе в Австрии

Евгений Редькин: выиграешь чемпионат мира, и все забудут, кто побеждал на этапе в Австрии
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Редькин высказал мнение об антирекорде сборной России – 31 гонка Кубка мира подряд без медалей.

«Рекорды там или антирекорды — бегут как могут, статистики там уж посчитают. Важно оценивать то, в каком состоянии наша команда сейчас находится. Может, ещё и не один год в таком состоянии будут. Шансы на медаль, конечно, есть, если без штрафов и дополнительных патронов. Спортсменов сейчас хоть ругай, хоть не ругай — работать надо, вот и всё. Другого варианта нет.

К тому же это тренировочные старты, потом будем судить или не судить. Привыкли к победам на Кубке мира, но сегодня не та ситуация. Ну и что, что кто-то выиграл этап в декабре, завтра выиграешь чемпионат мира, и все забудут, кто побеждал на этапе в Хохфильцене. Ну а Губерниев — шоумен, он ведь должен как-то раззадорить, поддержать зрителей и спортсменов, создать интригу! Вот варежки пожевал", — приводит слова Редькина РИА «Новости».

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