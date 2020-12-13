Команда Виролайнен и Носковой выиграла женскую эстафету на этапе Кубка России

В Чайковском завершился третий этап Кубка России по биатлону. Последней гонкой стала женская эстафета, где победительницами стали спортсменки из ХМАО-Югра Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Татьяна Воронова и Дарья Виролайнен.
Вторыми к финишу пришли биатлонистки из Уральского федерального округа, третьими финишировали представительницы Тюменской области.
Кубок России. 3-й этап. Эстафета 4х6 км. Женщины. Чайковский.
1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Татьяна Воронова, Дарья Виролайнен) – 1.20,54 (1+11).
2. УРФО (Анастасия Шевченко, Кристина Токарева, Антонина Кирсанова, Юлия Сазонова) – +20,4 (4+12).
3. Тюменская область (Алена Иванова, Александра Бацина, Эмма Тимербулатова, Ольга Мощенкова) – +1.19,6 (2+11).
4. ПФО (Валерия Васнецова, Инна Худорожкова, Екатерина Муралеева, Елена Комарова) – +1.57,1 (3+14).
5. СЗФО (Карина Талменева, Анастасия Барковская, Арина Овчинникова, Антонина Писарева) – +5.36,2 (1+13).
6. Новосибирская область (Александра Попова, Мария Мизгирева, Софья Ленькова, Александра Алексешникова) – +6.03,5 (2+17).
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