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Сборная Тюменской области выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка России

Сборная Тюменской области выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка России
Биатлон / Чемпионат России 0

В Тюменской области завершился третий этап Кубка России по биатлону. Последней гонкой стала мужская эстафета, где победителями стали местные спортсмены Вадим Истамгулов, Игорь Шетько, Евгений Идинов и Вячеслав Малеев.

Вторыми к финишу пришли биатлонисты из ХМАО-Югра. Третьими финишировали представители Ленинградской области.

Кубок России. 3-й этап. Эстафета. Мужчины. Уват.

1. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Игорь Шетько, Евгений Идинов, Вячеслав Малеев) – 1.24,06 (0+12).
2. ХМАО-Югра (Антон Овсянников, Максим Сергеев, Михаил Бурундуков, Андрей Павлов) – +20,6 (0+10).
3. Ленинградская область (Ярослав Костюков, Евгений Сидоров, Данил Калинин, Нияз Таипов) – +52,3 (1+16).
4. Башкортостан (Валентин Михайлов, Александр Бабчин, Дмитрий Коротков, Григорий Зыкин) – +1.29,8 (0+18).
5. Новосибирская область (Сергей Неверов, Сергей Максимцов, Никита Матвеев, Александр Черников) – +1.48,8 (2+19).

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