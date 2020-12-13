Алимбекова стала второй в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене, Казакевич — 14-я

Марте Рёйселанд выиграла женскую гонку преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).
Второе место заняла белоруска Динара Алимбекова, которая не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. В тройку также вошла француженка Жулия Симон. На четвёртое место с 29-й стартовой позиции поднялась шведка Ханна Эберг. Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, финишировшая 14-й.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Гонка преследования 10 км.
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 29.04,6 (2)
2. Динара Алимбекова (Беларусь) — +13,9 (0)
3. Жулия Симон (Франция) — +17,8 (3)
4. Ханна Эберг (Швеция) — +21,4 (0)…
14. Ирина Казакевич — +1.37,5 (2)...
23. Лариса Куклина — +2.19,3 (3)...
27. Ульяна Кайшева — +2.32,4 (4)...
42. Евгения Павлова — +3.33,7 (4) (все — Россия)
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