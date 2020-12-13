Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ в Хохфильцене

Сегодня, 13 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдёт мужская эстафета. Старт запланирован на 16:00 мск.



На первом этапе со старта уйдёт Матвей Елисеев, он передаст эстафету Евгению Гараничеву. Третий этап доверен Эдуарду Латыпову, финишёром команды станет Александр Логинов. Именно эти четыре биатлониста заняли первые четыре места из российских спортсменов в гонке преследования.



Напомним, россияне не могут завоевать медали в гонках Кубка мира уже 31 старт подряд. Так, вчера, 12 декабря, в гонке преследования лучшим из российских биатлонистов стал Гараничев, который, допустив один промах, поднялся с 29-й стартовой позиции на 14-е место. Елисеев был 19-м, Логинов – 21-м, Латыпов – 24-м. 31-е место занял Антон Бабиков – единственный из россиян, кто не допустил промахов на четырёх огневых рубежах.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафетной гонки на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Антон Бабиков не вошёл в эстафетный квартет России на этапе Кубка мира в Хохфильцене