Известный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть ботинок, если сборная России останется без медалей в 50 гонках.

«Вспомните, как всю биатлонную общественность взбудоражило моё решение в прямом эфире на всю страну съесть перчатку, если будет 30 гонок без попаданий на подиум. В итоге жевал из-за всех сил варежку. Проглотить по понятным причинам не удалось, но пожевал всласть. Чтобы нашей сборной не покорились новые горизонты, обещаю: если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал почёта, мне придётся, как Чарли Чаплину в легендарной „Золотой лихорадке“, съесть ботинок», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

В сегодняшней женской гонке преследования лучшей из россиянок оказалась Ирина Казакевич, пришедшая 14-й. Это уже 32-я гонка сборной без медалей.