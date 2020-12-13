Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев пообещал съесть ботинок, если сборная России останется без медалей в 50 гонках

Губерниев пообещал съесть ботинок, если сборная России останется без медалей в 50 гонках
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть ботинок, если сборная России останется без медалей в 50 гонках.

«Вспомните, как всю биатлонную общественность взбудоражило моё решение в прямом эфире на всю страну съесть перчатку, если будет 30 гонок без попаданий на подиум. В итоге жевал из-за всех сил варежку. Проглотить по понятным причинам не удалось, но пожевал всласть. Чтобы нашей сборной не покорились новые горизонты, обещаю: если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал почёта, мне придётся, как Чарли Чаплину в легендарной „Золотой лихорадке“, съесть ботинок», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

В сегодняшней женской гонке преследования лучшей из россиянок оказалась Ирина Казакевич, пришедшая 14-й. Это уже 32-я гонка сборной без медалей.

Дмитрий Губерниев пожевал варежку в прямом эфире
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020