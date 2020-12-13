Известный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть ботинок, если сборная России останется без медалей в 50 гонках.
«Вспомните, как всю биатлонную общественность взбудоражило моё решение в прямом эфире на всю страну съесть перчатку, если будет 30 гонок без попаданий на подиум. В итоге жевал из-за всех сил варежку. Проглотить по понятным причинам не удалось, но пожевал всласть. Чтобы нашей сборной не покорились новые горизонты, обещаю: если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал почёта, мне придётся, как Чарли Чаплину в легендарной „Золотой лихорадке“, съесть ботинок», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
В сегодняшней женской гонке преследования лучшей из россиянок оказалась Ирина Казакевич, пришедшая 14-й. Это уже 32-я гонка сборной без медалей.
- 13 декабря 2020
-
15:34
-
15:20
-
15:18
-
15:01
-
14:58
-
14:48
-
14:44
-
14:36
-
14:34
-
14:16
-
14:16
-
12:55
-
12:15
-
11:49
-
11:22
- 12 декабря 2020
-
23:53
-
22:28
-
22:06
-
20:39
-
20:18
-
20:02
-
19:10
-
19:02
-
18:55
-
18:39
-
18:39
-
18:24
-
18:04
-
17:52
-
17:24
-
17:04
-
16:24
-
16:24
-
16:02
-
15:54