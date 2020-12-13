Бабиков поделился мнением, что нужно изменить сборной России, чтобы улучшить результаты

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился мнением, что необходимо изменить в подготовке сборной России, чтобы на равных соперничать с национальными командами Норвегии и Франции.



«Ощущаю ли последствия коронавируса? Можно сказать, немного он и проявлялся. Но я такой человек, который старается не мерить температуру, даже если есть какие-то сомнительные ощущения, чтобы просто не расстраиваться.



Сильно ли сказалось сидение в номерах? Стараюсь об этом не думать. Какой смысл об этом вспоминать и оправдывать себя тем, что сидел в номере. Конечно, сделал шаг назад от того, что было, когда приехали в Контиолахти. Но так вышло.



Почему так далеко от норвежцев и французов? У них работает база, которую они заложили ещё лет десять назад. Нас туда-сюда шатало, пока не можем стабилизироваться. Если все начнут дружно работать на результат, вместе с учёными и тренерами, и все объединятся, думаю, мы их догоним и перегоним», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Антон Бабиков не вошёл в эстафетный квартет России на этапе Кубка мира в Хохфильцене