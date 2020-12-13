Светлана Миронова прокомментировала своё невключение в эстафету на этапе КМ в Хохфильцене

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своей физической форме и психологическом состоянии, а также прокомментировала факт невключения в эстафету на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Прошлый сезон дал мне хороший урок, толчок к тому, чтобы получать удовольствие от всего, что происходит. Да, вчера была 73-я, но ничего, завтра буду лучше. Я в этом уверена. Стараюсь анализировать всё, работать дальше и не зацикливаться на этих моментах.
Я вижу комментарии, иногда они меня веселят. Всем ты нравиться никогда не будешь. Кто-то тебя не поддерживает, даже когда ты в топе, кому-то что-то не нравится. Никогда не будешь нравиться всем.
После неудачных гонок я остаюсь наедине с собой. Потом провожу анализ с тренером. Этого достаточно, чтобы разобрать гонку и понимать, почему произошло так. Сейчас я не в лучшей форме. Провела анализ гонки и проснулась другим человеком, отпустила ситуацию, пережила. Сегодня новый день, с новыми силами я занимаюсь.
То, что меня не поставили в эстафету – это спортивный принцип. Всё честно», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
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