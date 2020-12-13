Швеция выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Россия — 4-я

Сборная Швеции стала победителем мужской эстафеты 4х7,5 км на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Серебряные медали завоевали норвежские спортсмены, бронзу – немцы. Российские биатлонисты финишировали четвёртыми.

Бежавший на первом этапе Матвей Елисеев использовал всего один дополнительный патрон и уходил со второго огневого рубежа лидером, но передал эстафету только пятым. Евгений Гараничев ровно прошёл свой этап, использовав два дополнительных патрона. Эдуард Латыпов надёжно стрелял, но не сумел ускориться на последнем круге, передав эстафету четвёртым. На заключительный этап Александр Логинов уходил бороться за медали, но не смог воспользоваться ошибками соперников, да и сам зашёл на штрафной круг после «стойки».

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Швеция – 1:16.31,5 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов)

2. Норвегия — отставание 5,7 (1+11).

3. Германия — +44,1 (0+7).

4. Россия — +1.13,5 (1+9).