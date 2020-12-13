Тренер сборной России по стрельбе прокомментировал выступление Логинова в эстафете

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал выступление Александра Логинова в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия). В эстафете Логинов принимал участие на заключительном этапе и имел шансы на то, чтобы привести сборную России к медалям, но допустил обидные промахи при стрельбе.
«Не справился Логинов? Мне показалось, что Александр попробовал немного отыграть с ходом по дистанции. Он шёл в более сложных условиях. Ребята, которые были впереди, норвежцы и шведы, не справились, я считаю, со своей эмоциональностью.
Здесь мы видим, что Йоханнес Бё не сильно превалирует над кем-то. Самуэльсон выглядел намного предпочтительнее.
Что случилось с Александром? Ещё с ним не разговаривал. Но думаю, что он делал всё возможное. Где-то не получилось. Печально, да. Думаю, что не справился с нервами. Немец красавец», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
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