Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Тренер сборной России по стрельбе прокомментировал выступление Логинова в эстафете

Тренер сборной России по стрельбе прокомментировал выступление Логинова в эстафете
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал выступление Александра Логинова в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия). В эстафете Логинов принимал участие на заключительном этапе и имел шансы на то, чтобы привести сборную России к медалям, но допустил обидные промахи при стрельбе.

«Не справился Логинов? Мне показалось, что Александр попробовал немного отыграть с ходом по дистанции. Он шёл в более сложных условиях. Ребята, которые были впереди, норвежцы и шведы, не справились, я считаю, со своей эмоциональностью.

Здесь мы видим, что Йоханнес Бё не сильно превалирует над кем-то. Самуэльсон выглядел намного предпочтительнее.

Что случилось с Александром? Ещё с ним не разговаривал. Но думаю, что он делал всё возможное. Где-то не получилось. Печально, да. Думаю, что не справился с нервами. Немец красавец», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

Польховский оценил выступление россиян в мужской эстафете на этапе КМ в Хохфильцене
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020