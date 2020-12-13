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Дмитрий Губерниев назвал себя клоуном и шутом после жевания варежки в прямом эфире

Дмитрий Губерниев назвал себя клоуном и шутом после жевания варежки в прямом эфире
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев после жевания варежки в прямом эфире согласился с критиками, назвавшими его клоуном.

После восьмого места женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии Губерниев, сдержав обещание, пожевал свою варежку. Перед той гонкой он пообещал съесть перчатку, если команда России не попадёт на пьедестал, продлив серию кубковых гонок без медалей.

«Я клоун, как Юрий Никулин, как Леонид Енгибаров, как Карандаш, как Олег Попов. А ещё я бременский музыкант: помните, те, которые «мы своё призванье не забудем, смех и радость мы приносим людям». Мне очень лестно, когда говорят, что я шут. Пусть меня так зовут.

Спорт — это шоу, я искренне болею за российскую команду, немножко снижаю градус вокруг не самого блестящего выступления российской сборной и немножко принимаю удар на себя. Меня расстраивает, что больше обсуждают комментаторов биатлона, а не сам биатлон», — приводит слова Губерниева «Подъём».

Всё ради биатлона. Губерниев обещал съесть перчатку в прямом эфире и сдержал слово
Продолжающийся антирекорд сборной России по биатлону заставил известного комментатора пойти на крайние меры.
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