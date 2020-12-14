Шипулин: Логинову надо просто успокоиться. Переключиться. И всё будет

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал итоги мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Австрии.

Российская команда до последнего огневого рубежа претендовала на медали, но в решающий момент Александр Логинов неудачно отстрелял и забежал на штрафной круг, оставив команду за пределами пьедестала почёта.

«Сегодня погода была не простая, все ошибались. Вы видели, как на последнем этапе и Йоханнес Бё, и Самуэльсон дрогнули. Видно, что была борьба больше эмоциональная. Александру Логинову, думаю, больше помешала психологическая нагрузка, мы же видели, что он в личных гонках не так чисто стреляет, как мог бы. Ему как бы надо скинуть груз ответственности. Не знаю, как пройдёт следующий этап, но, если он побудет хотя бы в новогодние праздники с семьёй, выкинет это из головы, ему будет намного легче.

Видно, что на всю команду давит груз ответственности, что нет ни одной медали. Сегодня неплохо пробежали Елисеев, Гараничев. Латыпов тоже смотрелся хорошо, но ему не хватает опыта, он с первого круга рванул отыгрывать отрыв, на втором круге тоже.

Я не так давно вышел из спорта, я бы, наверное, немного по-другому разложил силы по дистанции. Видно, что ему ещё надо этот пыл свой немного притушить. А Саше Логинову просто успокоиться. Переключиться. И думаю, что всё будет», — приводит слова Шипулина «Комсомольская правда».