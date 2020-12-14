Динара Алимбекова: хорошо, что после спринта была эстафета, а не гонка преследования

Белорусская биатлнонистка Динара Алимбекова прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где она заняла второе место.

«Я, можно сказать, почти не волновалась. Только когда на стадионе примеряла майку лидера гонки преследования, ощутила всё волнение. Но быстро успокоилась, собрала все мысли и выходила на старт уже с настроем на хорошую работу. Не было цели от кого-то убегать или занимать какие-то места. Просто хотела провести гонку чисто и получить удовольствие.



Хорошо, что после спринта была эстафета, а не гонка преследования. Иначе после победы в спринте я бы не уснула. А так сконцентрировалась на командной гонке, отбросила все лишние мысли и быстро отключилась. Ну а вчера после эстафеты я очень устала и заснула в тот же момент, как легла в кровать. Нет никаких проблем, и меня это очень радует.



Условия были для всех одинаковыми. Просто для моей техники не всегда подходят свежий снег и глянец на трассе. Падение случилось, потому что я не очень люблю бегать при таких условиях, но свежий снег — это хорошо. Нам будет проще соревноваться на следующей неделе.



Теперь я буду более уверенна в своих результатах. В Контиолахти ко мне закрадывались мысли, что я так хорошо выступаю только потому, что все остальные ещё не успели набрать оптимальную форму. Но сейчас я понимаю, что готова, и готова неплохо. Конечно, буду бороться, отдавать все силы в каждой гонке, а там посмотрим. Сезон длинный, я никогда не бегала так много гонок подряд. Посмотрим, как мой организм справится», — цитирует Алимбекову Biathlon.com.ua.

Победительницей гонки преследования стала норвежка Марте Рёйселанд.