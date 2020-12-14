Жулия Симон: мои надежды на старт сезона разбились на первом же этапе Кубка мира

Французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала завоевание бронзы в гонке прследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Гонка началась для меня с двух промахов на первой же „лёжке“. Это отбросило меня назад, но я была уверена в своей скорости на трассе и понимала, что постепенно смогу приблизиться к лидерам. На „стойках“ я чувствовала себя отлично, стрельба была идеальной. Поэтому оставалось только бороться за пьедестал на финишном круге.



У меня были большие надежды на старт сезона, но они разбились на первом же этапе Кубка мира. Было очень тяжело, особенно психологически. Всплыли проблемы со стрельбой, скорость на трассе была плохой. Важно было сохранить уверенность и спокойствие, выбросить неудачи из головы и двигаться дальше, но это не так просто.



Предсезонный сбор мы провели во Франции на высоте и адаптироваться к Контиолахти было сложно. Нужно было время, чтобы набрать форму, и двух недель в Финляндии оказалось недостаточно. Здесь, в Хохфильцене, выше, условия похожи на места, где мы проводили летнюю подготовку, поэтому результаты нашей команды улучшились. Надеюсь, на следующей неделе всё тоже будет хорошо», — цитирует Симон Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержала норвежка Мартё Рёйселанд, второй стала представительница Беларуси Динара Алимбекова.