Тарьей Бё: Йоханнес зол. Не хотелось бы мне оказаться у него на пути в следующей гонке

Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё оценил выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Команда в составе Стурлы Холма Легрейда, Йоханнеса Дале, Тарьея Бё и Йоханнеса Бё заняла второе место, допустив 11 промахов. Йоханнес Бё после последней стрельбы был вынужден отправиться на штрафной круг.

«Не знаю, почему было так много промахов. Да, здесь сложный рельеф трассы, но шёл снег, поэтому все держались группами и никто особо не рвал. Может, у всех был тремор, потому что на стрельбище было чересчур спокойно? Тем более в эстафетах всегда так — когда мажешь, ноги начинают трястись от волнения. Такое было у французов, теперь вот у нас. Нет гарантий, что, если вчера ты уверенно закрыл все мишени, сегодня в эстафете у тебя не затрясутся ноги и ты не завернёшь на штрафной круг в самый неподходящий момент. Именно поэтому биатлон так интересен!



Йоханнес уже взрослый и опытный спортсмен. Уверен, он может справиться с проигрышем. Но я хорошо его знаю — он ненавидит проигрывать из-за детских ошибок, он выше этого. Йоханнес проиграл в спринте — что ж, такое бывает. Но в эстафете он использовал все дополнительные патроны и всё равно ушёл на штрафной круг — для него это ненормально. Сейчас он зол. Не хотелось бы мне оказаться у него на пути в следующей гонке», — цитирует Тарьея Бё Biathlon.com.ua.

Победу в эстафете одержала сборная Швеции. Сборная России в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова стала четвёртой.