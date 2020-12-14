Максим Максимов объяснил неудачу Логинова на последней стрельбе в эстафете

Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов объяснил, почему, по его мнению, лидер команды Александр Логинов неудачно провёл эстафету в Хохфильцене. На последнюю стрельбу Логинов приехал третьим, но не смог чисто отстреляться и, использовав все дополнительные патроны, зашёл на штрафной круг. Из-за этого сборная России опустилась на четвёртое место.

«Александр попробовал отыграть ходом по дистанции, пришёл на рубеж в более сложных условиях, чем соперники. Думаю, Александр делал всё возможное. Где-то не получилось, печально. Ребята не справились больше в эмоциональном плане.

Норвежцы и шведы не справились с эмоциями. Йоханнес Бё уже не сильно превосходит всех остальных. Себастиан Самуэльссон уже показывал, что бывает нестабилен на рубеже. Немец оказался красавцем, отлично отработал на последнем рубеже, и немцы — в призах», — цитирует Максимова «Матч ТВ».

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