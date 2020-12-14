Й. Бё — о промахах в эстафете: я плохо выполнил свою работу

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал неудачу в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. На последнем рубеже Бё имел шанс побороться со шведом Себастианом Самуэльссоном, но не закрыл одну мишень, использовав все дополнительные патроны, и ушёл на штрафной круг, в результате чего сборная Норвегии стала второй.
«С поражением Себастиану Самуэльссону я справлюсь, потому что он хороший биатлонист. Но то, как я проиграл со спортивной точки зрения… Я плохо выполнил свою работу.
Сначала я сделал пять плохих выстрелов, а потом эти дополнительные патроны… Держатель для них в этом сезоне новый, и его нужно просто выбросить и вернуть старый. Всё было не так. Этот вид спорта очень раздражает, когда всё идёт так, как в эстафете», — приводит слова Бё TV2.
- 14 декабря 2020
-
11:58
-
11:34
-
11:25
-
11:19
-
10:33
-
10:28
-
10:01
-
09:45
-
09:38
-
08:42
-
08:35
-
06:58
-
00:55
-
00:54
-
00:24
- 13 декабря 2020
-
23:02
-
18:51
-
18:39
-
18:37
-
18:29
-
18:15
-
17:54
-
17:43
-
17:41
-
17:19
-
16:47
-
15:34
-
15:20
-
15:18
-
15:01
-
14:58
-
14:48
-
14:44
-
14:36
-
14:34