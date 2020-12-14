Й. Бё — о промахах в эстафете: я плохо выполнил свою работу

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал неудачу в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. На последнем рубеже Бё имел шанс побороться со шведом Себастианом Самуэльссоном, но не закрыл одну мишень, использовав все дополнительные патроны, и ушёл на штрафной круг, в результате чего сборная Норвегии стала второй.

«С поражением Себастиану Самуэльссону я справлюсь, потому что он хороший биатлонист. Но то, как я проиграл со спортивной точки зрения… Я плохо выполнил свою работу.

Сначала я сделал пять плохих выстрелов, а потом эти дополнительные патроны… Держатель для них в этом сезоне новый, и его нужно просто выбросить и вернуть старый. Всё было не так. Этот вид спорта очень раздражает, когда всё идёт так, как в эстафете», — приводит слова Бё TV2.