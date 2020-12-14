Кристиансен — о тренировках на высоте: такие запреты есть только в Норвегии и КНДР

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен отреагировал на признание олимпийской чемпионки шведки Ханны Эберг. Ранее спортсменка присоединилась к критике решения сборной Норвегии провести высотный сбор в Италии, однако позднее призналась, что шведская команда сама тренировалась на искусственно созданной высоте в Эстерсунде. При этом в Норвегии существует запрет на создание условий искусственной высоты.
«Что я могу сказать в такой ситуации? Ей стоит вспомнить о сказанном ранее. Шведам разрешено тренироваться на искусственно созданной высоте. Это даёт им невероятное преимущество. Наверное, только в Норвегии и КНДР есть запрет на создание подобных условий», — приводит слова Кристиансена NRK.
Кристиансен также прокомментировал слова Эберг, сказавшей, что в этом году тренировки на высоте не так уж важны, учитывая, что чемпионат мира пройдёт не на большой высоте над уровнем моря.
«Когда я проверял в последний раз, Поклюка находилась на достаточно большой высоте. Думаю, высотные тренировки должны быть в приоритете при подготовке и к чемпионату мира, к Олимпиаде в Пекине», — добавил норвежец.
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