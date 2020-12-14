Ханна Эберг: мне всё равно, что делают норвежцы

Олимпийская чемпионка, шведская биатлонистка Ханна Эберг отреагировала на высказывания норвежских биатлонистов относительно её слов о высотном сборе. Ранее спортсменка присоединилась к критике решения сборной Норвегии провести высотный сбор в Италии, однако позднее призналась, что шведская команда сама тренировалась на искусственно созданной высоте в Эстерсунде. При этом в Норвегии существует запрет на создание условий искусственной высоты.
Узнав о признании Эберг, Тириль Экхофф посмеялась, а Ветле Шоста Кристиансен призвал Ханну вспомнить о сказанном ранее.
«Мне всё равно, что делают норвежцы. Я не знаю, что сказать. У вас есть преимущество, так как вы долгое время находились на высоте, а не заходили в специальную камеру, как мы. Норвежцы проводили в таких условиях 24 часа в сутки, а мы — лишь два часа. Важно оценивать риски», — приводит слова Эберг NRK.
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